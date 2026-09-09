Тонер-картридж Kyocera TK-8515C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 5052ci/6052ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для TASKalfa
Ресурс печати, копий
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232836
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для TASKalfa
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х8х7
Вес, г.
750
Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-8515C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 5052ci/6052ci
Тонер-картридж Kyocera TK-8515C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 5052ci/6052ci
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для TASKalfa
Ресурс печати, копий
20000
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Kyocera TK-8515C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 5052ci/6052ci
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Kyocera TK-8515C 20 000 стр. Cyan для TASKalfa 5052ci/6052ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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