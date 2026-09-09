Тонер-картридж Kyocera TK-5215C 15 000 стр. Cyan для TASKalfa 406ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 406ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232814
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 406ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х9х7
Вес, г.
705
Описание товара Тонер-картридж Kyocera TK-5215C 15 000 стр. Cyan для TASKalfa 406ci
Оригинальный картридж KYOCERA — это надежное решение для качественной лазерной печати с насыщенным голубым цветом. Этот картридж, предназначенный для использования в принтерах Kyocera TASKalfa 406ci, обеспечивает ресурс до 15 000 страниц. Маркировка модели — TK-5215C, гарантирующая полную совместимость с указанными устройствами. Выбирая оригинальный картридж KYOCERA, вы получаете высокое качество печати и надежную работу вашего принтера.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для TASKalfa 406ci
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Оригинальный картридж KYOCERA — это надежное решение для качественной лазерной печати с насыщенным голубым цветом. Этот картридж, предназначенный для использования в принтерах Kyocera TASKalfa 406ci, обеспечивает ресурс до 15 000 страниц. Маркировка модели — TK-5215C, гарантирующая полную совместимость с указанными устройствами. Выбирая оригинальный картридж KYOCERA, вы получаете высокое качество печати и надежную работу вашего принтера.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер-картридж Kyocera TK-5215C 15 000 стр. Cyan для TASKalfa 406ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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