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Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN

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Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232546
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х13
Вес, г.
672

Описание товара Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN

Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN

Отзывы о товаре Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Kyocera голубой TK-820C на 7000 стр. для FS-C8100DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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