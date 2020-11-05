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Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1806 LED K

Артикул: 232179
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1806 LED K
33 490 руб. 
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+ 773 КэтКоинов
Артикул: 232179
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт120
Световой поток, Лм12000
Цветовая температура5500+/- 200 K
Размеры, см88x29x5.5
UltraPanel 1806 LED — ультратонкая осветительная панель, размер 880?290 мм. В конструкции используются светодиоды последнего поколения с увеличенной светоотдачей. 1806 супер-ярких светодиода обеспечивают равномерный световой поток с температурой 5500К (дневной свет). Коэффициент CRI больше 90, это обеспечивает лучшую цветопередачу при освещении объекта осветителем UltraPanel 1806 LED. Видимый цвет объекта будет максимально приближен к естественному цвету. Компактный и тонкий металлический корпус. Поворотная лира с возможностью смещения вдоль корпуса. Конвекционная бесшумная система охлаждения. Питание от сети или от аккумуляторов V-mount. DMX подключение с возможностью выбора каналов. Плавная регулировка яркости от 0 до 100%. Яркий LCD дисплей, интуитивное управление. В комплекте фильтры (3200К, матовый, «молочный»), сумка для транспортировки и хранения.


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Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный GreenBean UltraPanel II 1806 LED K - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 33490 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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