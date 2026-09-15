Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Цветовая температура
2700-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%142 680 руб. 160 890 руб.
В наличии
Код товара: 538380
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
142 680 руб. -11%
160 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х55х29
Вес, кг.
19.6
Описание товара Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B GreenBean Space 600B – невероятно яркий светодиодный биколорный осветитель с плавной регулировкой мощности и универсальным типом питания подходит для студийной и выездной съемки, включая профессиональную съемку телевизионных фильмов, киносъемку, репортаж и другое. Благодаря малошумному вентилятору и режиму воспроизведения спецэффектов осветитель также подойдет для использования на театральной сцене или концертной площадке.
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодный осветитель GreenBean Space 600B с лирой
Байонет
Bowens
Выходная мощность, Вт
600
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
26х30х42.6
Страна производитель
Китай
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B GreenBean Space 600B – невероятно яркий светодиодный биколорный осветитель с плавной регулировкой мощности и универсальным типом питания подходит для студийной и выездной съемки, включая профессиональную съемку телевизионных фильмов, киносъемку, репортаж и другое. Благодаря малошумному вентилятору и режиму воспроизведения спецэффектов осветитель также подойдет для использования на театральной сцене или концертной площадке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель cветодиодный GreenBean Space 600B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 142680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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