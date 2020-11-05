Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C

Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C – мощная автоматическая накамерная вспышка с ведущим числом 58 (м, 105 мм, ISO 100), совместимая с камерами Canon и режимами E-TTL II, E-TTL и TTL. Вспышка обеспечивает полный контроль над освещением, ее можно установить на «горячий башмак» камеры, либо использовать в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой EOS вспышек. Поддержка режима E-TTL II Вспышка поддерживает режим E-TTL II, который использует все доступные зоны матричного замера экспозиции и учитывает расстояние до объекта съёмки, благодаря этому исключаются грубые ошибки при съёмке небольших объектов на удалённом фоне или при изменении композиции снимка после фокусировки объектива. Вспышка позволяет установить компенсацию экспозиции в пределах ±3 ступени с шагом 1/3 ступени. Режим быстрой вспышки (Quick Flash) Режим быстрой вспышки позволяет использовать вспышку до ее полной готовности, чтобы не пропустить важный кадр. Это эффективно для близких объектов и в случаях, когда требуется малое время зарядки вспышки. Быстрая вспышка не поддерживается режимом серийной съемки, FEB, ручной вспышки и стробоскопической вспышки. Брекетинг при съемке со вспышкой Вспышка позволяет снять три кадра с автоматическим изменением мощности вспышки для каждого кадра в диапазоне до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени. Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию или для последующего создания изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FEL) Обеспечивает фиксацию правильной экспозиции для любой части сцены, например для правильного экспонирования человека с краю кадра на фоне окна при повороте головки вспышки. Автоматический и ручной выбор угла освещения Угол светового пучка вспышки может быть задан вручную или автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 24 до 105 мм. Встроенная широкоугольная панель может увеличить угол рассеивания до угла зрения широкоугольных объективов с фокусным расстоянием 14 мм. Высокоточная ручная настройка 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости. Режим «стробоскоп» Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C поддерживает режим Multi - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке. Синхронизация по передней или задней шторке Возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке – когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки затвора можно создать следующий за объектом световой шлейф. Пользовательские функции Вспышку можно настроить в соответствии с предпочтениями съемки с помощью пользовательских функций. Вспышка X-Flash 580II TTL-C поддерживает 2 функции Функции C.Fn доступны для выбора из меню вспышки. Дистанционное управление ведомыми вспышками Вспышка Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C может работать на камере в качестве ведущей или отдельно от камеры в качестве ведомой, для освещения объекта с любой стороны или для подсветки теней. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки. Вспышка срабатывает дистанционно благодаря встроенному оптическому управлению в ручном или полностью автоматическом режиме. Возможно одновременное использование нескольких вспышек Falcon Eyes X-Flash 580II TTL-C отдельно или в группах (4 канала 3 группы) и использование в сочетании с другими совместимыми с системой EOS вспышками. Регулируемая головка Головку вспышки X-Flash 580II TTL-C можно опускать на 7° или поднимать на 90° и поворачивать вправо или влево на 180°. Поворот головки позволит отражать свет вспышки от потолка или стен для того, чтобы создать более мягкое освещение объекта, например, при съемке портретов. Встроенная выдвижная отражающая панель поможет совместить прямой высококонтрастный свет с мягким отраженным светом и добиться ярких бликов в глазах модели, освещенной мягким светом. Для увеличения угла рассеивания вспышки при использовании широкоугольных объективов (с фокусным расстоянием до экв. 14 мм), можно воспользоваться встроенной выдвижной рассеивающей панелью. Удобное и легкое управление Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, брекетинг, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры).