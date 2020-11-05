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Френч-пресс Taller TR-2326 1000 мл

Артикул: 230615
Френч-пресс Taller TR-2326 1000 мл
940 руб. 

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Артикул: 230615
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTaller
Тип товараЧайники заварочные
Материалстекло/пластик
Объем, л1
Типфренч-пресс
Материал корпуса пищевой пластик. Материал колбы термостойкое боросиликатное стекло. Материал пресс-механизма высококачественная нержавеющая сталь 18/10. Материал ручки пищевой пластик.


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Самовывоз невозможен
Френч-пресс Taller TR-2326 1000 мл - по цене 940 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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