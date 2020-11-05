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Диск пильный Hammer Flex 205-108 CSB WD 185мм*24*30/20/16мм по дереву

Артикул: 228707
  • Диск пильный Hammer Flex 205-108 CSB WD 185мм*24*30/20/16мм по дереву - фото 1
  • Диск пильный Hammer Flex 205-108 CSB WD 185мм*24*30/20/16мм по дереву - фото 2
Диск пильный Hammer Flex 205-108 CSB WD 185мм*24*30/20/16мм по дереву - фото 1
Диск пильный Hammer Flex 205-108 CSB WD 185мм*24*30/20/16мм по дереву - фото 2
550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228707
В наличии
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БрендHammer
Тип товараДиск пильный
Дополнительноматериал сталь, количество зубьев 24
Назначениедля дерева
Размеры, ммдиаметр 185
Диск для циркулярной пилы по дереву Hammer изготовлен из холоднокатаной стали, что обеспечивает инструменту отсутствие дисбаланса и высокую стойкость к нагрузкам. Предназначен для циркулярных пил. Дополнительная шлифовка тела диска предоставляет качественный ровный рез. Применение ТВС режущих зубьев из сплава YG8 (ВК8) обеспечивает диску высокую режущую способность и износоустойчивость.


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Диск пильный Hammer Flex 205-108 CSB WD 185мм*24*30/20/16мм по дереву - данный товар вы можете купить по цене по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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