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Смеситель для ванны Voda Lotos LO54

Артикул: 226310
Смеситель для ванны Voda Lotos LO54
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 226310
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Коллекция Lotos
filter_noneТовар входит в коллекцию Lotos
БрендVoda
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива164 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Ширина, см18.7
Высота, см7.7
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка Способ монтажа - настенный


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