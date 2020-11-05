Маска альгинатная с экстрактом зеленого чая (пакет) Anskin Grean Tea Modeling, Refill 1кг

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
|Эффект от использования
|питающий, омолаживающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Green Tea Modeling Mask
|Применение
|при помощи мерной чашки и шпателя смешайте порошкообразную основу маски с водой или специальным активатором в соотношении 10:8. Нанесите полученную массу на лицо так, чтобы толщина ее слоя составила 3-5 мм, оставив свободной область вокруг глаз и ноздри. Время воздействия маски составляет 20-25 минут, после чего ее необходимо удалить единым пластом снизу-вверх. Перед наложением маски рекомендуется покрыть кожу лица ухаживающим кремом, сывороткой или эссенцией.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|1000 г
|Активные компоненты
|экстракт зеленого чая
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