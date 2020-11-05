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Фен Gamma Piu E-T.C. MINI 1200Вт черный

Артикул: 222688
Фен Gamma Piu E-T.C. MINI 1200Вт черный
4 120 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222688
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараФены
В комплектедиффузор, концентратор
Вес, кг0,2
Длина сетевого шнура2 м.
Дополнительная информациятурмалиновое покрытие решетки, петля для подвешивания, автоматический выбор напряжения
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева2
Мощность1200
Функцииионизация
Фен сочетает компактные размеры – в длину 13 см, и увеличенную мощность в 1200 Вт, необходимую для использования в поездках, на отдыхе или после занятий спортом в фитнес-клубе. Корпуса фена является уменьшенной и переработанной версией популярной модели Gamma piu ETC Light и сохранил отличную эргономику и балансировку веса. Фен работает от напряжения электросети 120-230 В, что делает его универсальным в любой стране мира!


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Самовывоз невозможен
Фен Gamma Piu E-T.C. MINI 1200Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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