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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Дрель-шуруповерты аккумуляторные DeWalt Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов)

Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов)

Артикул: 222041
  • Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов) - фото 1
  • Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов) - фото 2
Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов) - фото 1
Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов) - фото 2
21 620 руб. 
Купить
+ 376 КэтКоинов
Артикул: 222041
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 604 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт435
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент30
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкида
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
В кейседа
КомплектацияШуруповерт, 2 x 18 В 2,0 Ач XR литий-ионные аккумуляторы, многофункциональное зарядное устройство XR, сборный винтовой магазин, винтовое сверло, магнитный удлинитель с 25-миллиметровым винтовым наконечником, TSTAK 2 Kitbox
Ширина, см23,3
Вес, кг1,88
Бесщёточный ленточный шуруповерт DEWALT 18.0 В XR DCF620D2K-QW предназначен для быстрой установки шурупов при отделочных работах. Подача шурупов осуществляется как вручную, так и автоматически. Регулировка выноса носовой части дает возможность использовать саморезы различной длины. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает внушительный рабочий ресурс инструмента.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Шуруповерт аккумуляторный бесщёточный ленточный DeWalt DCF620D2K (с автоматической подачей саморезов) - купить по цене 21620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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