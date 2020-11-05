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Главная Товары для красоты и здоровья Бритье и эпиляция Эпиляторы Rowenta Эпилятор Rowenta EP1110F0 скор.:2 насад.:5 белый/темно-розовый

Эпилятор Rowenta EP1110F0 скор.:2 насад.:5 белый/темно-розовый

Артикул: 221776
Эпилятор Rowenta EP1110F0 скор.:2 насад.:5 белый/темно-розовый
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 221776
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БрендRowenta
Тип товараЭпилятор
Аккумуляторда
В комплектезарядное устройство / документация / щетка для очистки / чехол
Вес, кг0.19
Использование с применением пенынет
Количество пинцетов24
Минимальная длина волос для эпиляции0.5 мм
Назначениеэпиляция
Насадкинет
Подсветканет
Типэпилятор
Число скоростей2
Эпиляционная головкада
Высота, см8
Длина, см10
Ширина, см4
Откройте для себя простое решение для гладкой кожи c первого применения с эпилятором. Усовершенствованная технология удаления волос гарантирует быструю и оптимальную эпиляцию, эффект от которой продлится до четырех недель.


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