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Эпилятор Beurer HL40 577.00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эпилятор Beurer HL40 577.00

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Эпилятор Beurer HL40 577.00 - фото 1
Эпилятор Beurer HL40 577.00 - фото 2
Эпилятор Beurer HL40 577.00 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпиляторы
  • Эпилятор Beurer HL40 577.00 - фото 1
  • Эпилятор Beurer HL40 577.00 - фото 2
  • Эпилятор Beurer HL40 577.00 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291511
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Эпиляторы
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
277

Описание товара Эпилятор Beurer HL40 577.00

Beurer HL 40 предназначен для особо тщательного удаления волос с применением пчелиного воска. Корпус эпилятора Beurer HL 40 оснащен индикатором уровня воска и индикатором готовности к работе для большего удобства использования. 2 отдельных нагревателя обеспечивают параллельное нагревание обоих картриджей с воском. При использовании эпилятора Beurer HL 40 создается увлажняющий эффект, который способствует безболезненному удалению волос. Модель абсолютно проста в использовании, а результат ее работы обеспечивает гладкость кожи на протяжении нескольких недель.

Отзывы о товаре Эпилятор Beurer HL40 577.00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Эпиляторы
Описание
Beurer HL 40 предназначен для особо тщательного удаления волос с применением пчелиного воска. Корпус эпилятора Beurer HL 40 оснащен индикатором уровня воска и индикатором готовности к работе для большего удобства использования. 2 отдельных нагревателя обеспечивают параллельное нагревание обоих картриджей с воском. При использовании эпилятора Beurer HL 40 создается увлажняющий эффект, который способствует безболезненному удалению волос. Модель абсолютно проста в использовании, а результат ее работы обеспечивает гладкость кожи на протяжении нескольких недель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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