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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, насадки, документация, насадка?пемза для ног, чехол, щетка для чистки, упаковка
Число скоростей
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732823
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эпилятор, насадки, документация, насадка?пемза для ног, чехол, щетка для чистки, упаковка
Число скоростей
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х2
Вес, г.
820
Описание товара Эпилятор Panasonic ES-EY70-G520 скор.:3 насад.:4 от аккум. белый/зеленый
Наслаждайтесь более быстрой и гладкой эпиляцией, удаляя больше волос за один проход благодаря возможностям двухдисковой технологии серии EY от Panasonic. Захватывайте волосы длиной до 0,5 мм с меньшими усилиями благодаря 60 пинцетам и убедитесь на собственном опыте, что значит удвоенная мощность.
Конструкция эпилятора сочетает в себе удобную ручку и гибкую головку, поворачивающуюся на 90°, что позволяет значительно быстрее удалять волосы на теле – даже в зоне бикини и подмышек. Оснащенный всеми необходимыми насадками, эпилятор превращается в набор для ухода за всем телом.
Эпилятор оснащен светодиодной подсветкой. Если вы слишком сильно давите, светодиодный индикатор начнет мигать, предупреждая вас и помогая подобрать необходимое давление для комфортной эпиляции и гладких результатов. Светодиодная подсветка также гарантирует, что вы не пропустите ни одного волоска в труднодоступных местах.
эпилятор, насадки, документация, насадка?пемза для ног, чехол, щетка для чистки, упаковка
Число скоростей
3
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь более быстрой и гладкой эпиляцией, удаляя больше волос за один проход благодаря возможностям двухдисковой технологии серии EY от Panasonic. Захватывайте волосы длиной до 0,5 мм с меньшими усилиями благодаря 60 пинцетам и убедитесь на собственном опыте, что значит удвоенная мощность.
Конструкция эпилятора сочетает в себе удобную ручку и гибкую головку, поворачивающуюся на 90°, что позволяет значительно быстрее удалять волосы на теле – даже в зоне бикини и подмышек. Оснащенный всеми необходимыми насадками, эпилятор превращается в набор для ухода за всем телом.
Эпилятор оснащен светодиодной подсветкой. Если вы слишком сильно давите, светодиодный индикатор начнет мигать, предупреждая вас и помогая подобрать необходимое давление для комфортной эпиляции и гладких результатов. Светодиодная подсветка также гарантирует, что вы не пропустите ни одного волоска в труднодоступных местах.
Эпилятор Panasonic ES-EY70-G520 скор.:3 насад.:4 от аккум. белый/зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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