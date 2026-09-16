Top.Mail.Ru
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 1
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 2
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 3
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 4
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 5
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 6
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 7
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая, в воде
Комплектация
эпилятор, зарядное устройство, чехол, щетка для чистки, эпиляционная головка, инструкция, упаковка
Эпиляционная головка
двойная
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 2
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 3
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 4
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 5
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 6
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 7
  • Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая, в воде
Комплектация
эпилятор, зарядное устройство, чехол, щетка для чистки, эпиляционная головка, инструкция, упаковка
Эпиляционная головка
двойная
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор
Li-Ion
Габариты (ШxВxГ)
145x65x185 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х7
Вес, г.
400

Описание товара Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый

Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка. Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.



Теги товара: с подсветкой

Отзывы о товаре Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая, в воде
Комплектация
эпилятор, зарядное устройство, чехол, щетка для чистки, эпиляционная головка, инструкция, упаковка
Эпиляционная головка
двойная
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор
Li-Ion
Габариты (ШxВxГ)
145x65x185 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка. Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.


Теги товара: с подсветкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый - по цене 5240 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...