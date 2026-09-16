Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый
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Характеристики
Описание товара Эпилятор Philips BRE700/01 Series 8000, белый
Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка. Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.
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Теги товара: с подсветкой
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