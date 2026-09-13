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Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000

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Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 1
Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 2
Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 3
Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
есть
  • Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 2
  • Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 3
  • Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716648
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Подсветка
есть
Аккумулятор
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
500

Описание товара Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000

Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000



Теги товара: с подсветкой

Отзывы о товаре Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Подсветка
есть
Аккумулятор
Li-Ion
Описание
Эпилятор Philips BRE720/01 Series 8000


Теги товара: с подсветкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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