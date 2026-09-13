Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential
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Характеристики
Подсветка
нет
Число скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716646
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Характеристики
Бренд
Подсветка
нет
Число скоростей
1
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
300
Описание товара Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential
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Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
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