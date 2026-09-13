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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая, в воде
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, косметичка, насадка для деликатных зон, щетка для чистки, эпиляционная головка, документация, упаковка
Эпиляционная головка
плавающая
Количество пинцетов
40
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, массажная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716867
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эпилятор, документация, зарядное устройство, косметичка, насадка для деликатных зон, щетка для чистки, эпиляционная головка, документация, упаковка
Эпиляционная головка
плавающая
Количество пинцетов
40
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, массажная
Питание
от батареек, от аккумулятора
Аккумулятор
Li-Ion
Габариты (ШxВxГ)
18.8x19.7x40.6 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
500
Описание товара Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex SES 9-011 белый/золотистый
Эпилятор Braun SES 9-011 – это возможность безопасно провести эпиляцию в душе. Устройство имеет насадку с 40 пинцетами для удаления волос. Этого количество рабочих элементов достаточно для максимального салонного эффекта. Массажный ролик перед рабочей поверхностью эпилятора снизит болевую чувствительность. Если на коже есть болезненные участки, то их можно будет обработать насадкой для бритья.
Аккумулятор SES 9-011 после полной зарядки гарантирует непрерывную работу в течение 50 минут. Встроенная подсветка поможет вам рассмотреть светлые волоски на коже и более тщательно удалить их. Герметичный корпус позволит вам пользоваться эпилятором в душе или ванне, что снижает болевой эффект от процедуры в несколько раз.
эпилятор, документация, зарядное устройство, косметичка, насадка для деликатных зон, щетка для чистки, эпиляционная головка, документация, упаковка
Эпиляционная головка
плавающая
Количество пинцетов
40
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, массажная
Питание
от батареек, от аккумулятора
Аккумулятор
Li-Ion
Габариты (ШxВxГ)
18.8x19.7x40.6 см
Страна производитель
Россия
Описание
Эпилятор Braun SES 9-011 – это возможность безопасно провести эпиляцию в душе. Устройство имеет насадку с 40 пинцетами для удаления волос. Этого количество рабочих элементов достаточно для максимального салонного эффекта. Массажный ролик перед рабочей поверхностью эпилятора снизит болевую чувствительность. Если на коже есть болезненные участки, то их можно будет обработать насадкой для бритья.
Аккумулятор SES 9-011 после полной зарядки гарантирует непрерывную работу в течение 50 минут. Встроенная подсветка поможет вам рассмотреть светлые волоски на коже и более тщательно удалить их. Герметичный корпус позволит вам пользоваться эпилятором в душе или ванне, что снижает болевой эффект от процедуры в несколько раз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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