Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
чехол, щеточка для чистки, блок питания, гребень для бритья
Количество пинцетов
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716866
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
чехол, щеточка для чистки, блок питания, гребень для бритья
Количество пинцетов
28
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
600
Описание товара Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый
Эпилятор Braun SE5-050 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
чехол, щеточка для чистки, блок питания, гребень для бритья
Количество пинцетов
28
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Эпилятор Braun SE5-050 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
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