Зубная щетка электрическая Oral-B Genius 8000 белый

Электрическая зубная щётка Oral-B Genius 8000 чистит зубы именно так, как рекомендуют стоматологи. Щётки удаляют до 100% больше зубного налёта, чем мануальные зубные щётки, и улучшают здоровье дёсен. Через Bluetooth щётка синхронизируется с бесплатным приложением Oral-B App для iOS и Android, контролируя в режиме реального времени процесс чистки зубов. Датчик определения зоны чистки взаимодействует с фронтальной камерой смартфона и помогает равномерно очистить всю полость рта. Щётка имеет 5 режимов чистки зубов: «Ежедневная чистка», «Забота о дёснах», «Для чувствительных зубов», «Отбеливание», «Профессиональная чистка». Оснащена новым Li-Ion аккумулятором для более долгой работы и быстрой зарядки. Технология 360° SmartRing со светодиодами позволит вам персонализировать чистку зубов, выбирая один из 12 цветов подсветки. Голубые щетинки Indicator обесцвечиваются наполовину, сигнализируя о необходимости замены насадки (в среднем раз в 3 месяца). 3D-технология чистки совмещает возвратно-вращательные движения с пульсацией: пульсирующие движения бережно разрыхляют зубной налёт, а возвратно-вращательные движения выметают его и массируют дёсны. Закруглённые кончики щетинок и встроенный датчик давления, автоматически отключающий пульсацию при чрезмерном давлении на щётку, гарантируют безопасность применения. Подходит для детей с 3 лет.