Насадка Filtero FTN 02 универсальная

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Filtero FTN 02 - насадка «пол-ковер» для интенсивной глубокой очистки пола и ковровых покрытий. Она буквально расчесывает ворс, удаляя пыль и грязь из глубины ковра.

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