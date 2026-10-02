Top.Mail.Ru
НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 1
НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 2
НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 3
НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Samsung
Совместимые модели
Samsung SC 18 M, Samsung SC 43..., Samsung SC 44..., Samsung SC 45..., Samsung SC 47..., Samsung SC 4325, Samsung SC 4326, Samsung SC 4474, Samsung SC 4520, Samsung SC 4760, Samsung VC 2100, Samsung VC 3100, Samsung VCDC 20 ..., Samsung VCMA 16 ..., Samsung VCMA 18 ...
Комплектация
НЕРА фильтр
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 1
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 2
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 3
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
460 руб.  590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 220844
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.)
460 руб. -22%
590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Filtero
Тип товара
Фильтр
Тип товара
фильтр
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Samsung
Совместимые модели
Samsung SC 18 M, Samsung SC 43..., Samsung SC 44..., Samsung SC 45..., Samsung SC 47..., Samsung SC 4325, Samsung SC 4326, Samsung SC 4474, Samsung SC 4520, Samsung SC 4760, Samsung VC 2100, Samsung VC 3100, Samsung VCDC 20 ..., Samsung VCMA 16 ..., Samsung VCMA 18 ...
Предметы в комплекте
фильтр
Тип фильтра
НЕРА фильтр
Комплектация
НЕРА фильтр
Прочее
1 шт. в упаковке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
70

Описание товара НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.)

Немоющийся фильтр Filtero FTH 07 уровня фильтрации НЕРА Н10 препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. Подлежит замене, согласно рекомендации производителя пылесосов, не реже одного раза в 6 месяцев. Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен.

Отзывы о товаре НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Filtero
Тип товара
Фильтр
Тип товара
фильтр
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Samsung
Совместимые модели
Samsung SC 18 M, Samsung SC 43..., Samsung SC 44..., Samsung SC 45..., Samsung SC 47..., Samsung SC 4325, Samsung SC 4326, Samsung SC 4474, Samsung SC 4520, Samsung SC 4760, Samsung VC 2100, Samsung VC 3100, Samsung VCDC 20 ..., Samsung VCMA 16 ..., Samsung VCMA 18 ...
Предметы в комплекте
фильтр
Тип фильтра
НЕРА фильтр
Комплектация
НЕРА фильтр
Прочее
1 шт. в упаковке
Страна производитель
Китай
Описание
Немоющийся фильтр Filtero FTH 07 уровня фильтрации НЕРА Н10 препятствует выходу мельчайших частиц пыли и аллергенов из пылесоса в помещение. Подлежит замене, согласно рекомендации производителя пылесосов, не реже одного раза в 6 месяцев. Хранить в сухом месте. Срок годности не ограничен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


НЕРА-фильтр Filtero FTH 07 (1фильт.) - по цене 460 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...