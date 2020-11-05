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Швейная машина Merrylock 8350 белый/синий

Артикул: 218946
Швейная машина Merrylock 8350 белый/синий
24 880 руб. 
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+ 153 КэтКоинов
Артикул: 218946
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMerrylock
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
Дополнительный цвет/дизайн/рисуноксиний
Нитевдевательда
Особенности выполнения петельоверлочная строчка, потайная строчка, эластичная строчка, эластичная потайная строчка
Подтипкомпьютеризированная
Реверсда
Регулировка уровня прижимной лапкида
Регулятор скорости шитьяда
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокротационный горизонтальный
Швейная машина Merrylock 8350 белый/синий


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Merrylock 8350 белый/синий - стоимость товара 24880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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