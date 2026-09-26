Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок
Основные характеристики Управление электромеханическое Тип челнока качающийся Количество швейных операций 15 Потребляемая мощность 85 Вт Выполнение петли полуавтомат Дополнительные швейные операции обметочная строчка, потайная строчка, эластичная потайная строчка, эластичная строчка Максимальная длина стежка 4 мм Максимальная ширина строчки 5 мм Лапки в комплекте для вшивания молнии, для подрубки, для пришивания пуговиц Особенности конструкции отсек для аксессуаров, подсветка, рукавная платформа Дополнительные функции кнопка реверса, регулировка давления лапки на ткань Дополнительные характеристики Подробная комплектация машина, лапка универсальная (зиг-заг) - установлена лапка для выметывания полуавтоматической петли, лапка для потайного шва, лапка для вшивания молнии (односторонняя), шпули прозрачные (3 шт.), вспарыватель, инструкция, педаль Размеры и вес Вес 6.9 кг
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитШвейная машина Janome MX 77 белый
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитШвейная машина Janome 311PG
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитШвейная машина Chayka New wave 750
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитШвейная машина Janome MX 55 белый
-
В наличииЦена 11 400 руб.2850 руб. в СплитШвейная машина Janome VS 52
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШвейная машина Janome VS54S белый
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШвейная машина Janome 1225s белый
-
В наличииЦена 13 600 руб.3400 руб. в СплитШвейная машина Janome ML 77 белый
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитШвейная машина Chayka New Wave 007
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитШвейная машина Janome VS56S белый
-
В наличииЦена 22 200 руб.5550 руб. в СплитШвейная машина Janome HD6130
-
В наличииЦена 22 420 руб.5605 руб. в СплитШвейная машина Janome HD1019
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Отзывы о товаре Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок