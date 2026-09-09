Тонер Картридж HP 507A CE400A черный (5000стр.) для HP CLJ M551
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet Color М551n, HP Color LaserJet M570, HP LaserJet Enterprise 500 Color M575dn, LaserJet 500 M575dn M575, M551dn, M551dn M551, M551n, M551xh, M570dn, M570dn M570, M570dw, M575c, M575c M575, M575f
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217478
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet Color М551n, HP Color LaserJet M570, HP LaserJet Enterprise 500 Color M575dn, LaserJet 500 M575dn M575, M551dn, M551dn M551, M551n, M551xh, M570dn, M570dn M570, M570dw, M575c, M575c M575, M575f
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х21х17
Вес, кг.
1.5
Описание товара Тонер Картридж HP 507A CE400A черный (5000стр.) для HP CLJ M551
Картридж лазерный Лазерный HP CE400A CE400A – это компонент лазерного принтера, который содержит тонер (порошковые чернила) и другие элементы, необходимые для формирования изображения на странице. Картриджи лазерных принтеров позволяют быстро и высококачественно печатать на больших объемах, обеспечивая долговечность и экономичность использования принтера.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP Color LaserJet Color М551n, HP Color LaserJet M570, HP LaserJet Enterprise 500 Color M575dn, LaserJet 500 M575dn M575, M551dn, M551dn M551, M551n, M551xh, M570dn, M570dn M570, M570dw, M575c, M575c M575, M575f
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Лазерный HP CE400A CE400A – это компонент лазерного принтера, который содержит тонер (порошковые чернила) и другие элементы, необходимые для формирования изображения на странице. Картриджи лазерных принтеров позволяют быстро и высококачественно печатать на больших объемах, обеспечивая долговечность и экономичность использования принтера.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж HP 507A CE400A черный (5000стр.) для HP CLJ M551 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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