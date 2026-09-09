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Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55" (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55" (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный)

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Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 1
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 2
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 3
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 1
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 2
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 3
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55&quot; (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 330 руб.  2 577 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 214091
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55" (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный)

Ответная часть кронштейна поворачивается, позволяя расположить телевизор в наиболее удобном для просмотра положении. Съемную монтажную пластину изделия легко расположить на стене, воспользовавшись вошедшим в комплект крепежом. Идущие к телевизору кабели можно компактно разместить в кабель-канале кронштейна.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55" (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Страна производитель
Китай
Описание
Ответная часть кронштейна поворачивается, позволяя расположить телевизор в наиболее удобном для просмотра положении. Съемную монтажную пластину изделия легко расположить на стене, воспользовавшись вошедшим в комплект крепежом. Идущие к телевизору кабели можно компактно разместить в кабель-канале кронштейна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-403 15-55" (наклон -12°/+5°, поворот 30°, до 25 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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