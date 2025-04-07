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Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила

6 Отзывы
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Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень роллер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207769
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень роллер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х8
Вес, г.
6

Описание товара Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила

Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила

Отзывы о товаре Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила

Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Гульнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Этот стержень по качеству показался лучше. Не так давно покупала такой же. Все время приходится сначала долго расписывать.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Надо было видеть радость «большого ребенка», мужа - наконец-то его любимая ручка снова в строю!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Гульнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Не всегда пишет ровно. Приходится расписывать стержень. Заказала еще один
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Сомневаюсь что оригинал, т.к. корпус малость поюзан. Но в целом пишет норм, что мне и необходимо.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2023
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё со времен СССР есть ручка такая, и до сих пор есть возможность купить расходник к ней. И это приятно.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2023
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пишет толстовато, предыдущий писал так же (это его особенность) Расписала его не сразу. Сейчас нареканий нет



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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень роллер
Страна производитель
Китай
Описание
Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Гульнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Этот стержень по качеству показался лучше. Не так давно покупала такой же. Все время приходится сначала долго расписывать.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Надо было видеть радость «большого ребенка», мужа - наконец-то его любимая ручка снова в строю!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Гульнур М.

Достоинства:


Комментарий:
Не всегда пишет ровно. Приходится расписывать стержень. Заказала еще один
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Сомневаюсь что оригинал, т.к. корпус малость поюзан. Но в целом пишет норм, что мне и необходимо.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2023
Борис К.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё со времен СССР есть ручка такая, и до сих пор есть возможность купить расходник к ней. И это приятно.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2023
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пишет толстовато, предыдущий писал так же (это его особенность) Расписала его не сразу. Сейчас нареканий нет


Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (1950279) F 0.5мм синие чернила - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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