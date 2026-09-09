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Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381

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Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 1
Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 2
Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 3
Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 4
Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карандаши механические
  • Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 1
  • Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 2
  • Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 3
  • Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 4
  • Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 207492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Карандаши механические
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381

Отзывы о товаре Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Карандаши механические
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Jotter B61 - Stainless Steel GT, механический карандаш, 0.5 мм, 1953381 - этот товар вы можете купить по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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