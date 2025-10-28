Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%680 руб. 1 000 руб.
В наличии
Код товара: 198005
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб. -32%
1 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
158 %
Количество листов в пачке
100
Плотность
130 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A4
Ширина рулона
210
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
750
Описание товара Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати
Цвет - белый, для струйной печати. Двухсторонняя. Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз.
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Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
158 %
Количество листов в пачке
100
Плотность
130 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A4
Ширина рулона
210
Страна производитель
Россия
Цвет - белый, для струйной печати. Двухсторонняя. Матовые бумаги Lomond используются для печати фотореалистичных проспектов, рекламных листков, портфолио, фотопортретов и проч. Матовое покрытие при сильном увеличении имеет вид гористого рельефа. Поэтому отраженный свет рассеивается под разными углами. Изображение, отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастны, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину. Матовые бумаги лучше подходят для печати таких изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз.
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Достоинства:
Комментарий:
ожидание не оправдалось. это не глянец и качество на большем расходе чернил более-менее можно взять в руки.
Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати – стоимость товара 680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бумага Lomond 0102004 A4/130г/м2/100л./белый матовое/матовое для струйной печати
Достоинства:
Комментарий:
ожидание не оправдалось. это не глянец и качество на большем расходе чернил более-менее можно взять в руки.