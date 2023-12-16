Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати
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Характеристики
Описание товара Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати
Фотобумага Lomond для струйной печати - это качественный носитель, который поможет вашим идеям и проектам выйти за пределы монитора и обрести осязаемую форму. Фотобумага создана для реалистичной передачи чётких деталей и насыщенных цветов: снимки получаются живыми, как будто только что сделаны в студии. Этот малоформатный носитель можно использовать для быстрого, удобного и экономичного воспроизведения компактных материалов. Подходит для струйных принтеров - моментально впитывает чернила, не даёт подтёков и гарантирует чёткий отпечаток текстов и изображений. Плотность более 220 г/м? делает отпечаток прочным на сгиб и разрывы и используется там, где важны первое впечатление и долговечность: например, для изготовления премиальных печатных изделий и репродукций картин, которые можно преподнести в подарок в красивой рамке. Носитель предусматривает одностороннюю печать: процесс идет быстрее, а листы с односторонним расположением текста или изображений удобнее читать, ведь их не приходится переворачивать.
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Достоинства:
Комментарий:
купил, чтобы не ездить за ней, морозы аккурат были.
Достоинства:
Комментарий:
Но они сейчас у всех изогнуты (видимо такое производство)
Достоинства:
Комментарий:
Беру эту фирму всегда, занимаюсь печатью 10 лет, все супер
Отзывы о товаре Бумага Lomond 0102084 10x15/230г/м2/500л./белый матовое для струйной печати
Достоинства:
Комментарий:
купил, чтобы не ездить за ней, морозы аккурат были.
Достоинства:
Комментарий:
Но они сейчас у всех изогнуты (видимо такое производство)
Достоинства:
Комментарий:
Беру эту фирму всегда, занимаюсь печатью 10 лет, все супер