Картридж Cactus CS-D203L для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-M3820D, M3820ND, M4020ND, M4020NX
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-M3820D, M3820ND, M4020ND, M4020NX
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х9
Вес, кг.
1.67
Описание товара Картридж Cactus CS-D203L для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-D203L предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-M3820D, M3820ND, M4020ND, M4020NX
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-D203L предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
Специально не писала отзыв,проверяла картридж,печатает хорошо, четко,после печати 142 стр,стал жевать бумагу,поставила на другие принтера, благо у меня их 4 штуки,то же самое.Отдельно покупала чип за 346 руб,так вот из этого картриджа сняла чип родной, поставила новый и печатает идеально.Значит дело в чипе,получается мне картридж обошелся на 346 рублей дороже!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший. Подошёл. Качество печати отличное.
Картридж Cactus CS-D203L для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-D203L для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M4020NX, черный
Достоинства:
Комментарий:
Специально не писала отзыв,проверяла картридж,печатает хорошо, четко,после печати 142 стр,стал жевать бумагу,поставила на другие принтера, благо у меня их 4 штуки,то же самое.Отдельно покупала чип за 346 руб,так вот из этого картриджа сняла чип родной, поставила новый и печатает идеально.Значит дело в чипе,получается мне картридж обошелся на 346 рублей дороже!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший. Подошёл. Качество печати отличное.