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Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный

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Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
  • Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170710
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
5743, 6543, 6843, 2613, 2713
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х3
Вес, г.
71

Описание товара Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный

Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 700 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
5743, 6543, 6843, 2613, 2713
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 700 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C8765 для №131 HP DJ5743/6543/6843, PhotoSmart2613/2713, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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