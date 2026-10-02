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Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый

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Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый - фото 1
Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, LBP-7018C
Цвет
Yellow
  • Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 169682
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый
530 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, LBP-7018C
Цвет
Yellow
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х8
Вес, г.
420

Описание товара Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый

Тонер-картридж CACTUS CS-C729Y (желтый) — надежное и экономичное решение для цветной лазерной печати дома и в офисе. Этот совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 729 и полностью адаптирован для работы с принтерами Canon i-SENSYS LBP-7010C и LBP-7018C.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-7010C, LBP-7018C
Цвет
Yellow
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж CACTUS CS-C729Y (желтый) — надежное и экономичное решение для цветной лазерной печати дома и в офисе. Этот совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному расходному материалу Canon 729 и полностью адаптирован для работы с принтерами Canon i-SENSYS LBP-7010C и LBP-7018C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C729Y для Canon i-SENSYS LBP-7010C/ LBP-7018C, желтый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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