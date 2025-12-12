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Картридж Cactus CS-C045HM для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633Cdw/635Cx, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C045HM для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633Cdw/635Cx, пурпурный

6 Отзывы
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Картридж Cactus CS-C045HM для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633Cdw/635Cx, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, 635Cx
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169672
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, 635Cx
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х9
Вес, г.
773

Описание товара Картридж Cactus CS-C045HM для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633Cdw/635Cx, пурпурный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 2200 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C045HM для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633Cdw/635Cx, пурпурный

Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
картридж супер. не мажет. Картридж начал мазать и скрипеть с августа месяца. Сегодня 12.12.25 картридж развалился прямо в принтере. Хорошо успела выключить принудительно иначе принтеру за 15 К хана.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ягодкина О.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж отлично подошел к принтеру. Печатает качественно
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Лев Г.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер Canon LBP-611cn . Полёт нормальный . Всё подошло , отлично работает !
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Наталия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество печати хорошее, цена приятная! Я довольна
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
принтер выдает ошибку \"неоригинальный картридж\", с другими такого не было
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Петр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Сделаны качественно, принтер не ругается модно брать.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 611Cn, 613Cdw, 631Cn, 633Cdw, 635Cx
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 2200 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
картридж супер. не мажет. Картридж начал мазать и скрипеть с августа месяца. Сегодня 12.12.25 картридж развалился прямо в принтере. Хорошо успела выключить принудительно иначе принтеру за 15 К хана.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ягодкина О.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж отлично подошел к принтеру. Печатает качественно
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Лев Г.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер Canon LBP-611cn . Полёт нормальный . Всё подошло , отлично работает !
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Наталия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество печати хорошее, цена приятная! Я довольна
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
принтер выдает ошибку \"неоригинальный картридж\", с другими такого не было
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Петр Х.

Достоинства:


Комментарий:
Сделаны качественно, принтер не ругается модно брать.


Картридж Cactus CS-C045HM для Canon LBP 611Cn/613Cdw/631Cn/633Cdw/635Cx, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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