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Картридж Samsung MLT-D117S для Samsung SCX-4650N/4655FN, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Samsung MLT-D117S для Samsung SCX-4650N/4655FN, черный

6 Отзывы
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Картридж Samsung MLT-D117S для Samsung SCX-4650N/4655FN, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SCX-4650N, 4655FN
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168183
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SCX-4650N, 4655FN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х12
Вес, кг.
2

Описание товара Картридж Samsung MLT-D117S для Samsung SCX-4650N/4655FN, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2500 страниц



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Samsung MLT-D117S для Samsung SCX-4650N/4655FN, черный

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество , в работе ещё не проверил .
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Кузнецов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Опыт использования 2 недели. Полет нормальный, клякс нет. По окончании картриджа допишу, что реально счётчик листов показал.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Виктория Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все в точности как в описании
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2023
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо, без пробелов
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2023
Ахтямов Ильдар

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен вовремя. Упаковка хорошая. Ценик вполне терпимый.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2023
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брали картридж на работу, оказался не хуже оригинала. Все работает, печатает чётко, не мажет. Однозначно стоит своих денег.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SCX-4650N, 4655FN
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2500 страниц


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество , в работе ещё не проверил .
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Кузнецов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Опыт использования 2 недели. Полет нормальный, клякс нет. По окончании картриджа допишу, что реально счётчик листов показал.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Виктория Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все в точности как в описании
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2023
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает хорошо, без пробелов
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2023
Ахтямов Ильдар

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен вовремя. Упаковка хорошая. Ценик вполне терпимый.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2023
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брали картридж на работу, оказался не хуже оригинала. Все работает, печатает чётко, не мажет. Однозначно стоит своих денег.


Картридж Samsung MLT-D117S для Samsung SCX-4650N/4655FN, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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