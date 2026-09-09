Сетевое зар./устр. Buro XCJ-021-1A 1A универсальное черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 164252
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
нет
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
50
Описание товара Сетевое зар./устр. Buro XCJ-021-1A 1A универсальное черный
Универсальное сетевое зарядное устройство с выходом USB, позволяющее заряжать мобильные устройства разных производителей.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
нет
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Универсальное сетевое зарядное устройство с выходом USB, позволяющее заряжать мобильные устройства разных производителей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зар./устр. Buro XCJ-021-1A 1A универсальное черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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