Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 144395
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х15
Вес, кг.
1
Описание товара Машинка Bruder Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Полиция с фигуркой
Игрушка от бренда Bruder 02-526 Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon несомненно понравится вашему ребенку. Модель 1:16. Кабина колёсного экскаватора поворачивается на 360°, две опоры обеспечивают устойчивое положение. Экскаватором легко копать держась за специальную ручку.
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Bruder 02-526 Внедорожник Jeep Wrangler Unlimited Rubicon несомненно понравится вашему ребенку. Модель 1:16. Кабина колёсного экскаватора поворачивается на 360°, две опоры обеспечивают устойчивое положение. Экскаватором легко копать держась за специальную ручку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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