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Наручные часы Diesel DZ1736

Артикул: 116696
Наручные часы Diesel DZ1736
8 390 руб. 
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+ 175 КэтКоинов
Артикул: 116696
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция DZ17
filter_noneТовар входит в коллекцию DZ17

Коллекция DZ17

БрендDiesel
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядMachinus
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Подсветкада
Полмужские
Прочеедиаметр 46 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатасеребряный
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Подсветка стрелок. Диаметр 46 мм


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Наручные часы Diesel DZ1736 - этот товар вы можете купить по цене 8390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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