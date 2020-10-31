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Проигрыватель виниловых дисков Sony PS-HX500

Артикул: 114445
  • Проигрыватель виниловых дисков Sony PS-HX500 - фото 1
  • Проигрыватель виниловых дисков Sony PS-HX500 - фото 2
Проигрыватель виниловых дисков Sony PS-HX500 - фото 1
Проигрыватель виниловых дисков Sony PS-HX500 - фото 2
39 780 руб. 
Купить
+ 78 КэтКоинов
Артикул: 114445
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараВиниловые проигрыватели
Автоматикачастично
Антискейтингесть
Встроенный фонокорректоресть
Доступные цветачерный
Крышкав комплекте
Материал дискаалюминий
Переключение скоростейручное
Поддержка скоростей33, 45 об/мин
Подключение к компьютеруесть
Приводременной
Тонармповоротный, прямой формы
Просто подключите проигрыватель Sony PS-HX500 к компьютеру по USB и оцифруйте записи с пластинки в файлы формата DSD с частотой 5.6 МГц. строенный усилитель с фонокорректором позволяет наслаждаться прекрасным аналоговым звуком, подключив проигрыватель к аудиосистеме.


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Самовывоз невозможен
Проигрыватель виниловых дисков Sony PS-HX500 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 39780 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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