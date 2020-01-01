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SSD накопители Netac купить в Санкт-Петербурге - SSD накопители Netac по цене от 2530 руб. | интернет-магазин КотоФото
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SSD накопители Netac в Санкт-Петербурге

Форм-фактор:
2.5"
M.2 2280
mSATA
Объем:
1024 ГБ
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31

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