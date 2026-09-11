Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) купить в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 1
Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 2
Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 3
Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 4
Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 1
  • Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 2
  • Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 3
  • Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 4
  • Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
515000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A)

Благодаря высокому быстродействию и надежности твердотельных накопителей WD Green повседневные задачи на ноутбуках и настольных ПК выполняются значительно быстрее. В легких и ударопрочных твердотельных накопителях WD Green нет движущихся деталей, потому ваши данные будут в безопасности в случае ударов или падения накопителя.

Отзывы о товаре Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
SLC
Скорость чтения, Мб/c
545
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
515000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря высокому быстродействию и надежности твердотельных накопителей WD Green повседневные задачи на ноутбуках и настольных ПК выполняются значительно быстрее. В легких и ударопрочных твердотельных накопителях WD Green нет движущихся деталей, потому ваши данные будут в безопасности в случае ударов или падения накопителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD WD SATA III 1Tb (WDS100T230A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...