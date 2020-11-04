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Видеорегистратор ACV GQ314 GPS

Артикул: 104175
  • Видеорегистратор ACV GQ314 GPS A7LA50-2304*1296/30 кадр/160 градусов/дисплей-3.0/256 MB-внутр память - фото 1
  • Видеорегистратор ACV GQ314 GPS A7LA50-2304*1296/30 кадр/160 градусов/дисплей-3.0/256 MB-внутр память - фото 2
  • Видеорегистратор ACV GQ314 GPS A7LA50-2304*1296/30 кадр/160 градусов/дисплей-3.0/256 MB-внутр память - фото 3
Видеорегистратор ACV GQ314 GPS A7LA50-2304*1296/30 кадр/160 градусов/дисплей-3.0/256 MB-внутр память - фото 1
Видеорегистратор ACV GQ314 GPS A7LA50-2304*1296/30 кадр/160 градусов/дисплей-3.0/256 MB-внутр память - фото 2
Видеорегистратор ACV GQ314 GPS A7LA50-2304*1296/30 кадр/160 градусов/дисплей-3.0/256 MB-внутр память - фото 3
6 960 руб. 
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+ 351 КэтКоинов
Артикул: 104175
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора160°
Возможность записи события в отдельный файлнет
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи2304x1296
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Диагональ экрана, дюйм3
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см15
Высота, см8
Вес, кг0.2
Питание от бортовой сети автомобиля и от аккумулятора емкостью 450 мАч. Подключение к телевизору. Встроеная память - 256 Мб. Детектор движения в кадре, запись времени и даты. Встроенный динамик.

Видеообзор на Видеорегистратор ACV GQ314 GPS

Видеообзор Видеорегистратор ACV GQ314 GPS


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор ACV GQ314 GPS - стоимость товара 6960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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