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Пикфлоуметр Omron Pfm20

(1)
Артикул: 83193
  • Пикфлоуметр Omron Pfm20 - фото 1
  • Пикфлоуметр Omron Pfm20 - фото 2
Пикфлоуметр Omron Pfm20 - фото 1
Пикфлоуметр Omron Pfm20 - фото 2
1 540 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83193
В наличии
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БрендOmron
Тип товараПикфлоуметр
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Вес, кг0.73
Высота, см5
Длина, см13
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см13
ПИКФЛОУМЕТР – специальный прибор для оценки дыхания, определяет Пиковую Скорость Выдоха, л/мин.
Использование пикфлоуметра - самый простой и эффективный метод самоконтроля астмы, его использование рекомендовано всем астматикам вне зависимости от степени тяжести и выраженности симптомов заболевания. Прибор предназначен для использования в первую очередь в домашних условиях. Также может использоваться в условиях клиники с применением одноразовых загубников. За счет широкого диапазона измерений, а также наличия дополнительного детского загубника подходит и взрослым, и детям. 

Комплектация:
  • пикфлоуметр;
  • загубник;
  • набор маркеров;
  • руководство по эксплуатации.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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10.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качество

Самовывоз невозможен
Пикфлоуметр Omron Pfm20 - стоимость товара 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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