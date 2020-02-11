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Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G

(1)
Артикул: 65500
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 1
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 2
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 3
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 4
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 1
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 2
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 3
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - фото 4
13 090 руб. 
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+ 281 КэтКоинов
Артикул: 65500
В наличии
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БрендStreet Storm
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора170°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм1.5
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9.6
Высота, см3.9
Вес, кг0.078
угол обзора - 170°, разрешение видеозаписи - 1920x1080 пикс.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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11.02.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
двухкамерный, как холодильник)) в смысле с двумя камерами, качество видео хорошее, функций много, необычный дизайн

Недостатки:
не нашел, поэтому радуюсь достоинствам

Комментарий:
Самый большой плюс, что 2 камеры сразу, это понятно. Кстати, обе снимают в нормальном качестве. Понравилось, что крепление быстросъемное, можно развернуть видеорегистратор в сторону пассажирских окон, мало ли что на дороге произойдет. Еще тут очень хорошее качество сборки, чуть ли не премиум, но это мне так кажется. Функциями тоже не обделен, wdr, hdr, gps трекинг маршрута, стабилизация изображения, шумоподавление и тд и тп. Покупкой доволен!

Самовывоз невозможен
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9220-G - этот товар вы можете купить по цене 13090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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