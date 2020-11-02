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Батарея для ИБП Ippon IP6-4.5 6Вт 4.5Ач для Ippon

Артикул: 62267
Батарея для ИБП Ippon IP6-4.5 6Вт 4.5Ач для Ippon
800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62267
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг0.8
Высота, см10.6
Длина, см7
Емкость4.5 Ач
Напряжение6 В
ПроизводствоКитай
Ширина, см4,7
Батарея для ИБП Ippon IP6-4.5 6Вт 4.5Ач для Ippon он предназначен для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания.


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Батарея для ИБП Ippon IP6-4.5 6Вт 4.5Ач для Ippon - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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