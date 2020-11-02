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Люстра Arte lamp Pinocchio A5700LM-8WH

Артикул: 52644
  • Люстра Arte Lamp PINOCCIO A5700LM-8WH - фото 1
  • Люстра Arte Lamp PINOCCIO A5700LM-8WH - фото 2
  • Люстра Arte Lamp PINOCCIO A5700LM-8WH - фото 3
Люстра Arte Lamp PINOCCIO A5700LM-8WH - фото 1
Люстра Arte Lamp PINOCCIO A5700LM-8WH - фото 2
Люстра Arte Lamp PINOCCIO A5700LM-8WH - фото 3
27 130 руб. 

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19 490 руб. 

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Артикул: 52644
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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Этот товар можно купить в рассрочку от 2 261 руб./месяц 
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Коллекция Pinocchio
filter_noneТовар входит в коллекцию Pinocchio

Коллекция Pinocchio

БрендArte Lamp
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасабелый
Материал основаниядерево/металл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см56
Длина, см95
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см95
Вес, кг4.25
Мощность 320 Вт. 8 рожков. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Люстра Arte lamp Pinocchio A5700LM-8WH - стоимость товара 27130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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