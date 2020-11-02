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Тепловая пушка дизельная Ресанта ТДП-30000

Артикул: 35788
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19 690 руб. 

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17 880 руб. 

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Артикул: 35788
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 282 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная установка
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреванет
Вес, кг25
Высота, см52
Длина, см87
Максимальный воздухообмен752 куб. м./час
Мощность обогрева30000 Вт
Напряжение220 В
Регулировка мощностинет
Таймернет
Термостатнет
Тип нагревательного элементагазовый
Управлениемеханическое
Ширина, см47
ПроизводительРЕСАНТА
МодельТДП-30000
Типтепловая пушка
Форм-факторнапольн.
Cпособ установкигоризонтально
Тип управлениямеханическое управление
Тип нагревас прямым нагревом
Производительность752 куб.м/час
Топливодизельное топливо, керосин • 24 литра
Расход, л/час2.2
Мощность30 КВт
Время работы9 ч (в среднем)
Электропитаниевстроен. адаптер питания 220 1 -фазная сеть
Размеры (Ш*В*Г), вес47 x 52 x 87 см, 25.2 кг
Размеры, вес (брутто)28.2 кг


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Тепловая пушка дизельная Ресанта ТДП-30000 - этот товар вы можете купить по цене 19690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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