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Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-50

Артикул: 32459
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-50 - фото 1
  • Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-50 - фото 2
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-50 - фото 1
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-50 - фото 2
2 340 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 32459
В наличии
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БрендОрион
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В16
Материал корпусаалюминий
Минимальное входное напряжение, В10
Постоянная мощность, Вт280
Выходное напряжение, В28
ВыходыDC 28 В
Защитаот перегрева, от короткого замыкания
Тип подключенияк аккумулятору
Инвертор Орион ПН-50 в светлом алюминиевом корпусе имеет выходное напряжение до 28 В и постоянную мощность порядка 280 Вт. Он позволит питать с помощью аккумулятора со средним напряжением 12 В все оборудование, рассчитанное на работу от сети с напряжением 24 В. Аппарат позволяет питать весь комплекс совместимых потребителей энергии, включая радиостанции, портативные телевизоры, магнитолы, прочие автомобильные аксессуары. Приобрести компактный инвертор Орион ПН-50 с единственной розеткой для подключения аппаратуры может любой автомобилист, планирующий использовать в авто с напряжением бортовой сети 12 В технику, рассчитанную на 24 В. Аппарат стабильно работает при напряжении в аккумуляторе от 10 до 16 В. Длительную беспроблемную эксплуатацию ему обеспечивают защиты от перегрева и короткого замыкания. Оптимизацию рабочей температуры ему гарантирует собственная активная система воздушного охлаждения.


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Самовывоз невозможен
Преобразователь напряжения 24-12В Орион ПН-50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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