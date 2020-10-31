Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Автотовары Дополнительное оборудование Автоинверторы СОНАР Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А

Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А

Артикул: 32454
  • Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А - фото 1
  • Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А - фото 2
Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А - фото 1
Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А - фото 2
1 600 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 32454
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия сервисного центра производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендСОНАР
Тип товараПреобразователь напряжения
Максимальное входное напряжение, В30
Материал корпусаметалл
Минимальное входное напряжение, В20
Постоянная мощность, Вт120
Выходное напряжение, В13.8
Выходыклемма
Защитаот перегрева
Тип подключенияк аккумулятору
Преобразует входное напряжение 24 В в выходное, 12 В. Максимальный ток - 30 А.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Преобразователь напряжения 24-12В Сонар ПН-30T ток до 30А - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...